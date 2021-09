Rechtsanspruch auf Ganztag in der Grundschule kommt

Nachrichtenarchiv - 06.09.2021 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder haben ihren Streit über die Finanzierung des geplanten Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule beigelegt. Im Vermittlungsausschuss einigten sie sich auf einen Kompromiss. Details wurden noch nicht bekannt. Die Bundesländer hatten im Vorfeld mehr Geld vom Bund gefordert. Bundestag und Bundesrat müssen den Kompromiss nun noch bestätigen. Regierungs- und Ländervertreter begrüßten die Einigung und sprachen von einem guten Tag für Kinder und Familien. Nach den Plänen der großen Koalition soll jedes Kind, das ab Sommer 2026 eingeschult wird, in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommen. Dafür müssen aber vor allem in den westlichen Bundesländern noch hunderttausende neue Plätze geschaffen werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.09.2021 23:15 Uhr