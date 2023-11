Rechte Straftaten nicht bearbeitet - Ermittlungen gegen Berliner Polizisten

Berlin: Beim für Rechtsextremismus zuständigen Staatsschutz sind in Berlin Hunderte Verfahren liegen geblieben. Nun ermittelt die Polizei gegen Kollegen in den eigenen Reihen. Es geht um den Vorwurf der Strafvereitelung im Amt, wie eine Sprecherin erklärte. Im Fokus stehen der frühere Kommissariatsleiter und ein Sachbearbeiter der Abteilung, die für rechte Straftaten zuständig ist. Bei einem Führungswechsel seien den neuen Chefs die nicht oder nur lax bearbeiteten Verfahren aus den Jahren 2020 und 21 aufgefallen, hieß es weiter. Den Angaben zufolge wird dies nun nachgeholt. Um welche rechte Straftaten es geht, wurde nicht bekannt. In Betracht kommen unter anderem Ermittlungen gegen die Querdenker-Szene.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.11.2023 20:15 Uhr