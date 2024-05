Rechte ID-Fraktion im Europaparlament wirft AfD-Abgeordnete raus

Brüssel: Die rechte ID-Fraktion im Europa-Parlament hat alle AfD-Abgeordneten ausgeschlossen. Wie von mehreren Seiten bestätigt wurde, bekam ein entsprechender Antrag von Fraktionschef Zanni die erforderliche Unterstützung. Hintergrund sind zahlreiche Negativ-Schlagzeilen der AfD aus den vergangenen Wochen und die jüngsten Äußerungen des AfD-Spitzenkandidaten Krah zur SS. Diese hätten dem Zusammenhalt und dem Ruf der ID-Gruppe geschadet, heißt es in dem Antrag. Damit ist die Mitgliedschaft der neun AfD-Abgeordneten in der Fraktion mit sofortiger Wirkung beendet. Die deutsche AfD-Delegationsleiterin Anderson hatte zuvor noch versucht, die Entscheidung zu verhindern und eine Anhörung gefordert. Außerdem schlug sie vor, lediglich Krah auszuschließen. Der 47-jährige Sachse steht nicht nur wegen seiner Äußerungen zur SS, sondern auch wegen der Spionageaffäre um einen Mitarbeiter und wegen seiner Nähe zu Russland und China in der Kritik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2024 18:00 Uhr