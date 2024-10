Rechnungshof wirft Wissing mangelnden Einfluss auf Bahn vor

Berlin: Verkehrsminister Wissing steht in der Kritik. Mit Blick auf die anhaltende Krise bei der Deutschen Bahn wirft der Bundesrechnungshof dem FDP-Politiker vor, beim Steuern des bundeseigenen Konzerns zu scheitern. Wie die "Bild" berichtet, rügen die Prüfer in einem Gutachten, dass es Wissing und seinem Ministerium nicht gelinge, mehr Kontrolle über die Bahn auszuüben. Verlierer seien Bund, Steuerzahler und Reisende. Die maroden Brücken und Schienen der Bahn und dringende Investitionen in die Infrastruktur sind Thema bei der zweitägigen Konferenz der Verkehrsminister, die heute in Duisburg beginnt. Die Minister fordern deswegen ein milliardenschweres Sondervermögen vom Bund.

