Rechnungshof warnt vor Überlastung der Staatsfinanzen

15 Tote bei russischem Beschuss von ukrainischem Bahnhof

Kiew: Die russische Armee soll einen Bahnhof in der Region Dnipropetrowsk mit Raketen angegriffen haben. Nach Darstellung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj starben dabei 15 Menschen, 50 weitere wurden verletzt. Selenskyj berichtete bei der heutigen Sitzung des UN-Sicherheitsrats über den Angriff. Er war per Video zugeschaltet und sagte wörtlich: "So sieht unser Alltag aus". Die Angaben zu dem Angriff konnten bisher nicht überprüft werden. Bei der Sitzung in New York hatte die EU Russland zum sofortigen Abzug vom ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja aufgefordert. Der europäische UN-Botschafter im Sicherheitsrat Gonzato sagte, es sei bedauerlich, dass man sogar darauf hinweisen müsse, ein Kernkraftwerk niemals als Militärstützpunkt zu nutzen. Russische Truppen hatten das größte europäische Atomkraftwerk wenige Tage nach dem Überfall auf das Nachbarland unter seine Kontrolle gebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2022 21:00 Uhr