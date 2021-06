Rechnungshof spricht von Chaos bei Masken-Beschaffung

Nachrichtenarchiv - 17.06.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Der Bundesrechnungshof hat dem Gesundheitsministerium ein chaotisches Vorgehen bei der Beschaffung von Corona-Schutzmasken vorgeworfen. In einem ungeordneten Prozess habe das Ministerium von Gesundheitsminister Spahn viel zu viele Masken gekauft und dabei enorme Kosten akzeptiert, heißt es in einem Bericht, der dem Spiegel und der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Allein an FFP2-Masken habe das Ministerium dreizehnmal mehr bestellt als den ermittelten Mindestbedarf. Insgesamt gab das Ministerium demnach knapp sieben Milliarden Euro für Masken aus. Trotz Problemen bei der Maskenbeschaffung sei eine Überbeschaffung in diesem Ausmaß vermeidbar gewesen, so die Rechnungsprüfer. Das Gesundheitsministerium verteidigt sich mit dem "immensen zeitlichen Druck", unter dem man gestanden habe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2021 10:00 Uhr