Rechnungshof rügt Staatsregierung für Verschwendung

Kurzmeldung ein/ausklappen Havarierter Donaufrachter soll am Mittwoch aus Schleuse geholt werden

Wörth an der Donau: Das Frachtschiff, das in einer Donau-Schleuse in der Oberpfalz gesunken ist, soll voraussichtlich übermorgen geborgen werden. Wie die zuständige Behörde mitteilte, soll der Wasserstand in der Schleusenkammer auf 1 Meter 60 erhöht werden. Der Frachter solle dann an einem anderen Schiff befestigt und zu einer Werft geschleppt werden. Die dafür nötige Reparatur der Schleuse soll morgen beendet werden. Der 85 Meter lange Frachter war vor zweieinhalb Wochen aus bislang ungeklärter Ursache in der Schleuse Geisling gesunken. An Bord waren rund 1100 Tonnen Eisenerz-Granulat, die bereits geborgen wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2023 21:00 Uhr