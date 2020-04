Rechnungshof kritisiert offenbar Weiterbetrieb von Tornado-Kampfjets

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Rechnungshof übt offenbar Kritik an der Bundesregierung, weil diese sich nicht rechtzeitig um neue Kampfflugzeuge gekümmert hat. Wie das Nachrichtenmagazin "Spiegel" vorab berichtet, sind die bisherigen Kampfjets vom Typ "Tornado" in die Jahre gekommen. Der weitere Betrieb sei mit erheblichem finanziellen Aufwand verbunden, kritisiert der Rechnungshof dem Bericht zufolge. Bei den Tornados gibt es demnach immer mehr Störungen. Deshalb seien sie bereits heute nur noch bedingt einsatzbereit. Die Zusatzkosten für den Steuerzahler beziffern die Prüfer demnach auf 7,7 Milliarden Euro, wenn der Tornado noch zehn Jahre weiterfliegt. Die Bundesregierung hatte die Entscheidung über ein Nachfolgemodell immer wieder verschoben. Inzwischen deutet sich an, dass die Luftwaffe ab dem Jahr 2025 Eurofighter von Airbus und weitere F-18-Kampfflugzeuge von Boeing bekommen soll.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 20:15 Uhr