Rechnungshof kritisiert Agrarausgaben der Kommission

Das Wetter: Unbeständig mit Schauern, Höchstwerte 13 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit kurzen, freundlichen Abschnitten. Gebietsweise Schauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 18 Grad. Auch in der Nacht bleibt es bewölkt, in Franken regnet es zeitweise. Die Tiefstwerte liegen bei 10 Grad. Die Aussichten: Morgen überwiegend wolkig, teils gewittriger Regen. Sonntag und Montag wird es in Nordbayern allmählich freundlicher, im Süden bleibt es bewölkt und ab und zu regnet es.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2020 12:00 Uhr