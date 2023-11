Rechnungshof hält auch Haushalt 2024 für rechtlich problematisch

Berlin: Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts zum Bundeshaushalt vergangene Woche hat sich nun auch der Rechnungshof zu Wort gemeldet. Er befürchtet, dass die Finanzplanung der Bundesregierung für nächstes Jahr ebenfalls verfassungswidrig ist. Sollte das Parlament diesen ohne Berücksichtigung des Urteils beschließen, wäre das aus Sicht der Rechnungsprüfer "höchst risikobehaftet". So steht es in der Stellungnahme für den Haushaltsausschuss, der morgen mit Sachverständigen über die Auswirkungen des Karlsruher Haushaltsurteils beraten will. Das Verfassungsgericht hatte unter anderem entschieden, inwieweit die Regierung Ausnahmen von der Schuldenbremse machen darf. Karlsruhe beanstandete unter anderem, dass 2021 bei aufgehobener Schuldenbremse Kredite aufgenommen wurden, das Geld aber erst später verwendet wurde. Nach dieser Entscheidung könnten laut Rechnungshof auch Teile der Haushaltsplanung 2024 problematisch sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.11.2023 19:45 Uhr