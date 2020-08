Rechnungshof beklagt Mängel bei Bekämpfung von Schwarzarbeit

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesrechnungshof hat schwerwiegende Mängel bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit in Deutschland beklagt. Zoll und Steuerbehörden arbeiteten nicht vertrauensvoll zusammen, urteilten die Prüfer in einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Daten werden demnach nicht vorbehaltlos ausgetauscht, sondern teilweise zurückgehalten. Außerdem gebe es keine gemeinsame Plattform zum sicheren Austausch. Im Einzelnen beklagte der Rechnungshof etwa, dass die Zollbehörden mehr als 5.000 Verkäufer von Scheinrechnungen in einer Datei speicherten, diese den Steuerbehörden aber nicht zur Verfügung stellten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 15:00 Uhr