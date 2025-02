Rechnerisch ist eine Koalition aus Union und SPD möglich

Berlin: Die Union mit Kanzlerkandidat Merz hat die Bundestagswahl für sich entschieden. Nach Auszählung aller Wahlkreise kommen CDU und CSU auf 28,5 Prozent. Rein rechnerisch haben Union und SPD eine Mehrheit im Parlament, obwohl die Sozialdemokraten bei historisch niedrigen 16,4 Prozent liegen. Zweitstärkste Kraft ist mit 20,8 Prozent die AfD, mit der die Union aber eine Koalition ablehnt. Die Grünen kommen auf 11,6 Prozent, die Linke auf 8,8 Prozent. An der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert sind BSW und FDP. Die Wahlbeteiligung erreichte mit 83 Prozent den höchsten Wert seit der Wiedervereinigung.- In Bayern hat die CSU alle Direktmandate geholt. Wie die Bundeswahlleiterin aber in der Früh mitteilte, kommen nach der Wahlrechtsreform drei Direktmandate nicht zum Zug - und zwar die, die in ihren Wahlkreisen die meisten Erststimmen holten, dabei im landesweiten Vergleich aber am schlechtesten abschnitten. Das trifft die Kandidaten aus München-Süd, Nürnberg-Nord und Augsburg-Stadt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2025 09:00 Uhr