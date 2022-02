Recherchen von BR und WDR belegen Hackerverbindungen zum russischen Geheimdienst

Sturmtief verursacht bisher weniger Schäden als befürchtet

Berlin: Das Sturmtief ""Ylenia" hat bislang weniger Schäden angerichtet als befürchtet. Polizei und Feuerwehren sind in vielen Teilen Deutschlands zwar im Dauereinsatz, in den meisten Fällen müssen sie sich um umgestürzte Bäume, Straßenschilder und Bauzäune kümmern. Der Fernverkehr der Bahn ist vorsichtshalber weiterhin in allen norddeutschen Bundesländern eingestellt. Auch der Regionalverkehr ist in einigen Ländern stark beeinträchtigt. An den Flughäfen gibt es ebenfalls Beeinträchtigungen. So werden am Berliner Hauptstadtflughafen BER derzeit Flugzeuge werder Be- noch entladen. In Frankfurt und Hamburg wurden zahlreiche Verbindungen gestrichen. In Bayern waren zeitweise tausende Haushalte ohne Strom. Umstürzende Bäume hatte Stromleitungen gekappt, in den meisten Fällen konnte die Versorgung binnen kürzester Zeit wiederhergestellt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2022 12:00 Uhr