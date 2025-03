Rebellen in Myanmar geben zweiwöchige Waffenruhe bekannt

Naypyidaw: Nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar haben die Volksstreitkräfte der oppositionellen Nationalen Einheitsregierung eine zweiwöchige Teil-Waffenruhe verkündet. Man werde in den vom Erdbeben betroffenen Gebieten keine offensiven Militäreinsätze ausführen und mit der UNO und mit Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeiten, um Sicherheit, Transport und die Einrichtung von temporären Rettungscamps und medizinischen Lagern zu gewährleisten. Myanmar war am Freitag von einem Erdbeben der Stärke 7,7 verwüstet worden. Offiziellen Angaben liegt die Zahl der Toten inzwischen bei mindestens 1600. Das Land am Golf von Bengalen leidet seit vier Jahren unter einem Bürgerkrieg, nachdem das Militär dort die Macht übernommen hatte. Die Volksstreitkräfte der oppositionellen Nationalen Einheitsregierung und verschiedene ethnische Gruppen bekämpfen die Militärjunta.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2025 05:00 Uhr