Reallschullehrer kritisieren CSU-Vorschläge zur Teilzeit-Einschränkung

München: Im Kampf gegen den wachsenden Lehrermangel hat Ministerpräsident Söder vorgeschlagen, die Teilzeitbeschäftigung einzuschränken. Vor Beginn der CSU-Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz sagte er dem "Münchner Merkur", man könne etwa überlegen, Familienarbeitszeit auch an das Alter der Kinder zu knüpfen. Es sei ein Unterschied, ob ein Kind noch in die Kita gehe oder schon volljährig sei. Aktuell seien in den Schulen rund 50 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit. Der bayerische Realschullehrerverband kritisierte die Überlegungen umgehend. Teilzeitbeschäftigung einzudämmen, etwa durch die Höchstdauer von Teilzeitjahren, sei ein Attraktivitätskiller für den Berufsstand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2024 13:00 Uhr