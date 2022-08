Real Madrid holt gegen Eintracht Frankfurt den Supercup

Pelosi verteidigt Taiwan-Besuch

Washington: Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, hat ihre Taiwan-Reise gegen Kritik verteidigt. Die demokratische Politikerin sagte bei einer Pressekonferenz, man dürfe den erhöhten druck Chinas auf Taiwan nicht zulassen. Sie sei dorthin gereist, um zu demonstrieren, dass China Taiwan nicht isolieren könne. Die chinesische Regierung sah in Pelosis Besuch eine Provokation und Verletzung der eigenen Souveränität. Peking kündigte an, auch künftig Manöver rund um Taiwan auszuführen. Nach dem Abschluss der Militärübungen vor der Küste Taiwans hat die chinesische Führung ihren Anspruch auf die Inselrepublik bekräftigt. Dieser werde gegebenenfalls gewaltsam durchgesetzt, heißt es in einem neuen Grundsatzpapier. So sei man bereit, Raum für eine friedliche Wiedervereinigung zu schaffen, behalte sich aber vor, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Die Regierung in Taiwan kritisierte das Vorgehen. Taipeh bleibe dabei, dass beide Seiten unabhängig seien, erklärte der für die Beziehungen zu China zuständige Rat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.08.2022 03:00 Uhr