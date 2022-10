Reaktion von Bolsonaro auf Wahlsieg Lulas steht noch aus

Das Wetter: In der Nacht wolkig, neblig oder klar, Tiefstwerte um 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils klar, teils wolkig; an der Donau örtlich Nebel. In der Nacht in Alpennähe überwiegend klar, sonst wechselnd bewölkt. Örtlich Nebel. Abkühlung auf 11 bis 5 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen teils länger sonnig, teils bewölkt oder neblig. Meist trocken, Höchstwerte zwischen 13 und 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2022 17:00 Uhr