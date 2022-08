RBB-Intendantin Schlesinger tritt zurück

Nachrichtenarchiv - 07.08.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Patricia Schlesinger, tritt zurück. Wie der rbb am Abend mitteilte, geschieht dies mit sofortiger Wirkung. Danach begründete Schlesinger ihre Entscheidung mit den Worten, aktuell stünden nicht mehr die journalistische und publizistische Leistung des Senders im Vordergrund, sondern es gehe nur um mögliche und angebliche Verfehlungen der Intendatin. Dies bedauere sie sehr und entschuldige sich bei den Beschäftigten des rbb für diese Entwicklung. Bereits am Donnerstag war Schlesinger als Vorsitzende der gesamten ARD zurückgetreten. Der Druck auf sie wuchs seither aber weiter. Die 61-jährige steht unter anderem wegen fragwürdiger Beraterverträge, ihrem vergünstigten Dienstwagen und Essensabrechnungen in ihrer Privatwohnung in der Kritik. In der Mitteilung des rbb sprach Schlesinger von persönlichen Anwürfen und Diffamierungen.

