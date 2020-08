RB Leipzig verliert im Halbfinale der Fußball Champions League

Nachrichtenarchiv - 19.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lissabon: RB Leipzig hat das Endspiel der Fußball Champions League verpasst. Der Bundesligist scheiterte im Halbfinale des Finalturniers in Lissabon mit 0:3 am französischen Meister Paris St. Germain. Trotzdem war es der bislang größte internationale Erfolg in der Leipziger Klubgeschichte. PSG trifft im Finale am Sonntag entweder auf Bayern München oder Olympique Lyon, die sich heute Abend gegenüber stehen. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2020 06:00 Uhr