RB Leipzig verliert gegen BVB und verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Nachrichtenarchiv - 09.01.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: In der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann verlor zuhause 1:3 gegen Borussia Dortmund. Damit bleibt Leipzig hinter Bayern München auf Platz zwei in der Tabelle. Der FC Schalke hat nach 30 sieglosen Spielen in der Bundesliga wieder gewonnen, mit 4:0 zuhause gegen Hoffenheim. Die weiteren Ergebnisse: Leverkusen - Bremen 1:1 Mainz - Frankfurt 0:2 Union Berlin - Wolfsburg 2:2 und Freiburg - Köln 5:0

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2021 21:00 Uhr