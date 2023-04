Meldungsarchiv - 09.04.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Zum Sport: Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig bei Hertha BSC Berlin 1:0 gewonnen - und steht damit auf dem Champions-League Platz vier. - Heute stehen noch drei Partien an: Mönchengladbach gegen Wolfsburg - sowie die Duelle der Abstiegskandidaten Bochum - Stuttgart und Schalke - Hoffenheim. In der zweiten Liga hat St. Pauli am Abend Heidenheim mit 1:0 geschlagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2023 06:00 Uhr