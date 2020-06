RB Leipzig ist weiter auf Champions-League-Kurs

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sinsheim: In der Fußball-Bundesliga bleibt RB Leipzig auf Champions-League-Kurs. Zum Auftakt des 31. Spieltages haben die Sachsen gestern Abend 2:0 bei der TSG Hoffenheim gewonnen. Damit rückt Leipzig bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten Borussia Dortmund heran. Der FC Bayern kann heute die deutsche Meisterschaft perfekt machen. Voraussetzung: Die Bayern gewinnen am Abend zu Hause gegen Gladbach und Borussia Dortmund verliert am Nachmittag in Düsseldorf. Die Ergebnisse der zweiten Liga: Dresden - HSV 0:1 und Sandhausen - Bielefeld 0:0.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2020 06:00 Uhr