RB Leipzig holt erste Punkte in der Champions League

Leipzig: In der Champions League hat Fußballbundesligist RB Leipzig die ersten Punkte geholt. Die Sachsen besiegten Sporting Lissabon mit 2:1. Nach zuvor sechs Niederlagen in Serie hatte das Team aber schon vor der Partie keine Chance mehr, die K-O-Runde zu erreichen. Am Abend stehen sich noch Feyenoord Rotterdam und der FC Bayern gegenüber.

