RB Leipzig gewinnt Supercup gegen FC Bayern München

Zum Fußball: Im Supercup hat RB Leipzig den FC Bayern besiegt. Im Duell des Meisters gegen den DFB-Pokalsieger erzielten die Sachsen in der Münchner Arena bereits in der ersten Halbzeit zwei Tore. In der zweiten Hälfte baute Leipzig die Führung mit einem Elfmetertor auf 3:0 aus. Die Münchner konnten die Niederlage auch mit der Einwechslung von Harry Kane in der 63. Minute nicht abwenden. - Im DFB-Pokal haben die beiden fränkischen Zweitligisten Nürnberg und Fürth die zweite Runde erreicht. Fürth gewann in Halle 1:0 und der "Club" setzte sich mit 9:1 beim Fünftligisten Oberneuland durch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2023 06:00 Uhr