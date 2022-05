RB Leipzig gewinnt DFB-Pokal

Nachrichtenarchiv - 21.05.2022 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der RB Leipzig hat das Pokalendspiel gegen den SC Freiburg am Abend nach einem Elfmeterschießen gewonnen. Es ist das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass die Fußballmannschaft diesen Titel holt. Nach einem Treffer von Maximilian Eggestein lag Freiburg bis zur 76. Minute in Führung. Den Ausgleich schoss Christopher Nkunku. Nach Verlängerung und Elfmeterschießen siegte Leipzig mit 4 zu 2.

