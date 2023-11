Razzien in sieben Bundesländern gegen Islamisches Zentrum Hamburg

München: Bei den Ermittlungen gegen das Islamische Zentrum Hamburg sind auch mehrere Objekte in Bayern durchsucht worden. Nach BR-Informationen gehört dazu der Sitz des Vereins Islamische Vereinigung Bayern in München, der Verbindungen zum Hamburger Zentrum unterhalten soll. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums gab es in sieben weiteren Bundesländern Razzien - in insgesamt 54 Objekten. Die Sicherheitsbehörden gehen dem Verdacht nach, dass sich der Verein gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet. Konkret geht es um in Deutschland verbotene Aktivitäten der libanesischen Hisbollah-Terrororganisation. Laut Innenministerin Faeser wird das Islamische Zentrum Hamburg seit langem vom Verfassungsschutz beobachtet und als islamistisch eingestuft. Ziel der heutigen Razzia ist es, Beweismittel für ein Verbot des Vereins zu sichern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.11.2023 10:45 Uhr