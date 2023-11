Razzien in sieben Bundesländern gegen Islamisches Zentrum Hamburg

Berlin: Im Zuge der Ermittlungen gegen das Islamische Zentrum Hamburg und mögliche Unterorganisationen gibt es seit dem frühen Morgen Razzien in sieben Bundesländern. Auch in Bayern laufen Durchsuchungen. Wie es aus dem Bundesinnenministerium hieß, gehen die Sicherheitsbehörden dem Verdacht nach, dass sich der Verein gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet. Konkret geht es um in Deutschland verbotene Aktivitäten der libanesischen Hisbollah-Terrororganisation. Die Verdachtsmomente wögen schwer, sagte Innenministerin Faeser. Das Islamische Zentrum Hamburg werde seit langem vom Verfassungsschutz beobachtet und als islamistisch eingestuft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2023 09:00 Uhr