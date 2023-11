Razzien in Bayern und sieben anderen Bundesländern gegen Islamisches Zentrum Hamburg

München: Im Rahmen der bundesweiten Razzia gegen die Vereinigung "Islamisches Zentrum Hamburg", IZH, haben rund 50 Polizisten auch drei Objekte der "Islamischen Vereinigung Bayern" in München durchsucht. Man ziehe alle Register, um Extremisten den Nährboden zu entziehen, erklärte Bayerns Innenminister Herrmann. Der Schwerpunkt der heutigen Ermittlungen liegt in Hamburg. In der Hansestadt und in weiteren Bundesländern haben die Sicherheitsbehörden heute in 54 Objekten Beweismittel für ein mögliches Verbot des Hamburger Zentrums und seiner mutmaßlichen Teilorganisationen sichergestellt. Laut Bundesinnenministerium besteht der Verdacht, dass das IZH gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstößt und die terroristischen Aktivitäten der Hisbollah unterstützt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2023 12:00 Uhr