Razzien gegen Reichsbürger stehen im Zusammenhang mit mehreren geplanten Verbrechen

Berlin: Die Polizei hat am Morgen Wohnungen sogenannter Reichsbürger in sechs Bundesländern durchsucht, darunter auch in Bayern. Dabei wurden mehrere Verdächtige festgenommen. Die Aktion steht im Zusammenhang mit Sprengstoffanschlägen auf die Stromversorgung und die geplante Entführung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Die Generalstaatsanwaltschaft München teilte mit, dass ein in Wolfratshausen festgenommener Beschuldigter bereit gewesen sei, für die Entführung des Ministers in Kroatien Schusswaffen zu besorgen. In Koblenz stehen seit Mai bereits fünf mutmaßliche Mitglieder der Gruppe vor dem rheinland-pfälzischen Oberlandesgericht. Ihr Plan soll es gewesen sein, bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland auszulösen, um die Demokratie zu beseitigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.10.2023 11:15 Uhr