Razzia in Unterfranken wegen Kinderpornoverdachts

Sturm "Ignatz" sorgt für Schäden und blockiert Bahnstrecken

Berlin: Mit Böen bis zu 115 Kilometer pro Stunde zieht das Sturmtief "Ignatz" über Deutschland. Umstürzende Bäume beeinträchtigen vor allem den Verkehr auf der Schiene. In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt wurde der Zugverkehr ganz eingestellt, in Nordrhein-Westfalen fahren keine Fernzüge mehr. In Bayern kommt es auf den ICE-Strecken von Nürnberg nach Würzburg und München zu Problemen. In Franken ist eine Reihe von Regionalstrecken betroffen, auch bei der Münchner S-Bahn sind Strecken gesperrt. An vielen Orten sind die Feuerwehren im Dauereinsatz, um entwurzelte Bäume wegzuräumen, Dächer und Baugerüste zu sichern. In Schleswig-Holstein hat ein Tornado eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Die Windhose zerstörte in der Nähe von Kiel Garten- und Gewächshäuser. Schwere Schäden hat der Sturm auch in den Nachbarländern angerichtet: In den Niederlanden wurden vier Menschen durch herabfallende Dachziegel oder umstürzende Bäume verletzt, in Nordfrankreich haben 250.000 Haushalte keinen Strom.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2021 14:00 Uhr