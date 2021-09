Razzia in Berlin gegen Spezialeinheit des Zolls

Nachrichtenarchiv - 09.09.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Staatsanwaltschaft Osnabrück durchsucht seit dem Vormittag das Bundesfinanzministerium und das Bundesjustizministerium in Berlin. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Strafvereitelung im Amt. Es richtet sich gegen Verantwortliche der Financial Intelligence Unit, einer Spezialeinheit des Zolls gegen Geldwäsche. Sie soll entsprechende Verdachtsmeldungen von Banken in Millionenhöhe nicht ordnungsgemäß an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet haben. Außerdem gehen die Ermittler der Frage nach, weshalb seit der Übernahme der Geldwäschekontrolle durch die Spezialeinheit des Zolls im Jahr 2017 die Zahl der Verdachtsmeldungen auf einen Bruchteil zurückgegangen ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2021 13:00 Uhr