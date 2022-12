Razzia im Umfeld des Europaparlaments wegen möglicher Korruption

Nachrichtenarchiv - 09.12.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Mit einer Großrazzia in vier Brüsseler Gemeinden ist die Polizei dem Verdacht Korruption nachgegangen. Laut der belgischen Bundesanwaltschaft versucht ein Land am Persischen Golf schon seit einiger Zeit, sich mit größeren Geldbeträgen und teuren Geschenken an ranghohe Europaabgeordnete Einfluss auf wirtschaftliche und politische Entscheidungen des EU-Parlaments zu verschaffen. Mehrere Medien berichten, dass es sich bei dem Staat um Katar handeln soll, den Gastgeber der Fußball-WM. 16 Wohnungen, Büros und Häuser wurden durchsucht und dabei rund 600.000 Euro Bargeld sowie zahlreiche Computer und Mobiltelefone beschlagnahmt. Es geht um den Verdacht der Geldwäsche, der Korruption und der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Vier Verdächtige wurden festgenommen, unter ihnen ein ehemaliger Europaabgeordneter, der längere Zeit für die italienischen Sozialisten im Parlament gesessen haben soll.

