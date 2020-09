Razzia gegen mutmaßlich rechtsextreme Polizisten in NRW

Nachrichtenarchiv - 16.09.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Mehr als 200 Beamte der nordrhein-westfälischen Polizei sind mit Razzien gegen Kollegen vorgegangen, die in Chatgruppen rechtsextremistische Hetze verbreitet haben sollen. Es seien 34 Polizeidienststellen und Privatwohnungen durchsucht worden, sagte Innenminister Reul in Düsseldorf. In mindestens fünf rechtsextremen Chatgruppen soll nach seinen Worten übelste und widerwärtigste Hetze betrieben worden sein. Dem Vernehmen nach kursierten weit über hundert Bilddateien, darunter Hitler-Fotos, aber auch die fiktive Darstellung eines Flüchtlings in einer Gaskammer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.09.2020 11:45 Uhr