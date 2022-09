Razzia gegen Hells-Angels-Gruppen in vier ostdeutschen Bundesländern

Nachrichtenarchiv - 29.09.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Polizei ist in vier ostdeutschen Bundesländern gegen Gruppen der Rockerbande "Hells Angels" vorgegangen. An den Razzien in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen beteiligen sich 1.300 Beamte von SEKs, GSG 9 und Bundespolizei. Wie der Berliner Senat mitteilte, wurde das Vereinsvermögen der "Hells Angels MC Berlin Central" beschlagnahmt. Der Club sei als Ersatz für eine bereits 2012 verbotene Vorgänger-Organisation gegründet worden, hieß es. Er verfolge - ebenso wie der Vorgänger - verfassungsfeindliche Bestrebungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2022 11:00 Uhr