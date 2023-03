Razzia bei Immobilien-Konzern Vonovia wegen Korruptionsverdachts

Kurzmeldung ein/ausklappen Demonstranten blockieren alle Raffinerien in Frankreich

Paris: In Frankreich haben Demonstranten aus Protest gegen die geplante Rentenreform sämtliche Raffinerien blockiert. Nach Gewerkschaftsangaben wird deshalb aktuell nichts ausgeliefert. Der Mineralölkonzern Total versicherte aber, dass die Tankstellen ihre Depots vorher aufgefüllt hätten. Deshalb fehle es derzeit nicht an Benzin oder Diesel. Begleitet werden die Protestaktionen von Streiks. Bei der französischen Bahn fallen 80 Prozent der Fernzüge aus. In den Großstädten ist der Nahverkehr massiv gestört. Viele Flüge wurden gestrichen. In zahlreichen Schulen fiel der Unterricht aus. Präsident Macron will das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre heraufsetzen. Längst nicht alle Menschen in Frankreich gehen aber bereits mit 62 in den Ruhestand. Abschlagfrei wird die Rente erst, wenn lange genug eingezahlt wurde - oder mit 67 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2023 13:00 Uhr