Raye räumt bei Brit Awards ab

London: Die britische Sängerin Raye ist am Abend bei den Brit Awards in sechs Kategorien ausgezeichnet worden. Sie erhielt die Trophäen unter anderem in den Kategorien Bestes Album - für "My 21st Century Blues" - und Bester Song - für "Escapism.". Raye stellte mit sechs Brit Awards in einem Jahr einen neuen Rekord auf - bisher hatten sich Blur, Harry Styles und Adele den Rekord von fünf Auszeichnungen geteilt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.03.2024 02:00 Uhr