Raumkapsel von SpaceX dockt an ISS an

Washington: Eine Raumkapsel des Unternehmens SpaceX ist an der Internationalen Raumstation angekommen. Bilder der US-Weltraumbehörde NASA zeigen, wie die "Crew Dragon" an der ISS andockt. An Bord ist die neue Besatzung der Raumstation: zwei US-Astronautinnen, ein Japaner und ein Russe. Die Kapsel soll auch die alte Besatzung der ISS zurück zur Erde bringen, darunter die beiden Langzeitastronauten Suni Williams und Butch Wilmore. Sie waren im Juni ins All geflogen und sollten eigentlich nur ein paar Tage bleiben. Wegen technischer Probleme saßen sie aber seither auf der Internationalen Raumstation fest.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2025 08:00 Uhr