Raumfrachter bringt Nachschub zur ISS

Baikonur: Ein russischer Raumfrachter hat fast drei Tonnen Lebensmittel zur internationalen Raumstation ISS gebracht. Wie die russische Raumfahrtbehörde "Roskosmos" mitteilte, dockte der Frachter ohne Probleme an der ISS an. Der Flug dauerte 3 Stunden und 20 Minuten. Experten sprechen von einem "Expressflug". Der Transporter mit Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff an Bord war in der Früh vom Weltraumbahnhof im kasachischen Baikonur gestartet. An Bord der ISS befinden sich zurzeit zwei russische und ein US-amerikanischer Raumfahrer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 09:00 Uhr