Raumfrachter bringt Nachschub für ISS

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Baikonur: Ein russischer Raumfrachter ist unterwegs zur internationalen Raumstation ISS. Die unbemannte "Progress" mit drei Tonnen Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff an Bord startete am frühen Morgen vom Weltraumbahnhof im kasachischen Baikonur. Das Andocken wird nach dreieinhalb Stunden Flugzeit erwartet. An Bord der ISS sind derzeit drei Raumfahrer: zwei Russen und ein US-Amerikaner. Der Raumfrachter soll rund sieben Monate im All bleiben und erst im Dezember zur Erde zurückkehren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 07:00 Uhr