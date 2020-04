Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Baikonour: Ein russischer Raumfrachter ist unterwegs zur internationalen Raumstation ISS. Die unbemannte "Progress" mit Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff an Bord startete am frühen Morgen vom Weltraumbahnhof im kasachischen Baikonur. An Bord der ISS sind derzeit drei Raumfahrer. Die beiden Russen und ein Amerikaner sollen im Dezember zur Erde zurückkehren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.04.2020 05:00 Uhr