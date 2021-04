Raumfahrer aus USA und Russland an der ISS angedockt

Moskau: In Erinnerung an die erste Weltraummission eines Menschen vor 60 Jahren ist eine Sojus-Kapsel zur Internationalen Raumstation geflogen. Der Amerikaner und die beiden Russen an Bord der Kapsel kamen nach nur dreieinhalb Stunden beim Außenposten der Menschen in 400 Kilometern Höhe an. Der Flug war dem Russen Juri Gagarin gewidmet, der am 12. April 1961 in den Kosmos gestartet war. Auf der ISS sind derzeit bereits sieben Raumfahrer. Drei von ihnen werden aber in einer Woche zurück zur Erde fliegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2021 17:00 Uhr