Rauchwolken der kanadischen Waldbrände erreichen Portugal

Meldungsarchiv - 28.06.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Lissabon: Die seit Wochen anhaltenden Waldbrände in Kanada haben nun auch für Europa Folgen. Nach Medienberichten hat eine riesige Rauchwolke den Süden Portugals erreicht. Dort habe sich der Himmel eingetrübt, hieß es. Es wird erwartet, dass die Wolke in den kommenden Tagen Richtung Mitteleuropa weiterzieht. Der Rauch beeinträchtigt auch zunehmend Nordamerika. Nach New York versinken jetzt auch Chicago, Detroit und Milwaukee im Dunstschleier. Nirgendwo in den USA sei die Luftqualität so schlecht wie in den betroffenen Staaten Illinois, Michigan und Wisconsin, so die zuständige Umweltbehörde. In Kanada wüten derzeit knapp 500 Waldbrände, etwa die Hälfte davon ist nicht mehr unter Kontrolle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2023 10:00 Uhr