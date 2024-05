Rauchwolke durch Großbrand über Berlin

Berlin: Im Berliner Stadtteil Lichterfelde hat es am Abend einen Großbrand in einem Industriebetrieb gegeben. Daraufhin zog eine riesige Rauchwolke über den Westen der Hauptstadt. Die Feuerwehr warnte per Handyapp großflächig vor möglichen Gesundheitsgefahren. Mindestens eine Schule wurde geschlossen. Den Angaben zufolge wurden zwar in unmittelbarer Nähe giftige Gase festgestellt - nicht aber in der Rauchwolke, die in Richtung Innenstadt zog.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.05.2024 02:00 Uhr