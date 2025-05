Rauchsäule in Eggenfelden durch Brand in Reifenhandel

Polizei in Niederbayern warnt vor Rauch: Grund ist das Feuer auf dem Gelände eines Reifenhandels in Eggenfelden. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Das Firmengebäude brennt inzwischen komplett. Die Löscharbeiten werden laut Polizei noch einige Zeit dauern. Unklar ist, was das Feuer verursacht hat; verletzt wurde niemand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2025 16:45 Uhr