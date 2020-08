Ratsversammlung in Afghanistan macht Weg für Friedensgespräche frei

Nachrichtenarchiv - 09.08.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: In Afghanistan sollen rund 400 inhaftierte Taliban-Kämpfer freigelassen werden. Das hat die Große Ratsversammlung, die sogenannte Loja Dschirga beschlossen. Dieser Schritt gilt als Voraussetzung für Friedensgespräche in dem Land. Die Taliban hatten erklärt, sie seien zu Verhandlungen mit der Führung in Kabul bereit, sobald die letzten ihrer Mitglieder aus Haftanstalten freigelassen worden seien. Viele der Inhaftierten sollen für schwere Terroranschläge verantwortlich sein. Führende afghanische Politiker sprachen mit Blick auf die geplanten Friedensgespräche dennoch von einem guten Tag. Die Große Ratsversammlung forderte einen bedingungslosen Waffenstillstand zwischen den Konfliktparteien sowie den Erhalt von Rechten für Frauen und Minderheiten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.08.2020 16:00 Uhr