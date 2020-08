Ratsversammlung in Afghanistan macht Weg für Friedensgespräche frei

Maas kündigt zehn Millionen Euro Soforthilfe für den Libanon an

Berlin: Die Bundesregierung stellt zehn Millionen Euro Soforthilfe für den von der Explosionskatastrophe schwer getroffenen Libanon bereit. Das teilte Bundesaußenminister Maas vor dem Beginn einer internationalen Geberkonferenz mit. Maas sagte, die Menschen in Beirut brauchten Hilfe und Anlass zur Hoffnung. Über 150 Menschen seien gestorben, über 6.000 verletzt und 300.000 hätten ihr Zuhause verloren - solche Zahlen machten fassungslos, so Maas weiter. Am Nachmittag beraten Vertreter der internationalen Gemeinschaft unter der Leitung von UN-Generalsekretär Guterres und Frankreichs Staatschef Macron per Videokonferenz. Unterdessen ist die libanesische Informationsministerin zurückgetreten. Als Begründung gab sie an, die Regierung sei den Erwartungen der Libanesen nicht gerecht geworden - sie bat um Entschuldigung. Aus Protest gegen die politische Führung des Landes waren in Beirut in der Nacht Tausende auf die Straße gegangen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2020 12:00 Uhr