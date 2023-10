Ratpräsident Michel spricht sich für EU-Beitritt der Ukraine bis 2030 aus

Brüssel: EU-Ratspräsident Michel hat sich dafür ausgesprochen, die Ukraine bis 2030 in die EU aufzunehmen. Dem Spiegel sagte Michel, beide Seiten müssten dazu ihre Hausaufgaben machen. Von der EU forderte der Ratsvorsitzende unter anderem schneller Entscheidungsprozesse. Mit einer zügigen Aufnahme der Ukraine würde sie aus seiner Sicht beweisen, geopolitisch handlungsfähig zu sein. Auf der anderen Seite müsse Kiew Reformen umsetzen. Einen politischen Rabatt werde es nicht geben. Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Freitag über den von der Ukraine verlangten Start der Beitrittsgespräche bis Jahresende. Die EU-Kommission will bis spätestens Anfang November eine Empfehlung aussprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2023 08:00 Uhr