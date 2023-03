Ratingagentur Fitch stuft Argentinien auf eine Stufe vor Zahlungsausfall herab

Kurzmeldung ein/ausklappen Deutschland bereitet sich auf großflächigen Verkehrsstreik am Montag vor

Berlin: Deutschland bereitet sich auf den großflächigen Verkehrsstreik am Montag vor. Mehrere Bundesländer verzichten auf die Durchsetzung des Lkw-Fahrverbots am Sonntag oder setzten es aus, um Lieferschwierigkeiten zu verhindern - etwa Baden-Württemberg, Bayern oder Nordrhein-Westfalen. In einigen Bundesländern dürfen zudem Schüler dem Präsenzunterricht fernbleiben, falls sie Probleme haben, zur Schule zu kommen. Die Aktionen der Gewerkschaften Verdi und EVG werden den Zug-, Flug-, und Schiffsverkehr in Deutschland vermutlich komplett lahmlegen.

