Ratetenwerfer-Ausbildung von Ukrainern beginnt nächste Woche

Berlin: Die Ausbildung ukrainischer Soldaten am Mehrfachraketenwerfer "Mars" in Deutschland beginnt in der nächsten Woche. Verteidigungsministerin Lambrecht sagte bei einer Anhörung im Bundestag, Deutschland werde der Ukraine drei solcher Systeme zur Verfügung stellen. Großbritannien schickt ebenfalls drei und die USA vier. Der Ukraine müsse geliefert werden, was die Streitkräfte für ihren mutigen Kampf brauchten, so Lambrecht weiter. Allerdings sei die Bundeswehr mit den bislang gemachten Zusagen an ihre Grenze angelangt, um die Bündnisfähigkeit noch zu gewährleisten.

