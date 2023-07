Rat für Rechtschreibung gibt keine Gender-Empfehlung ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Klimaaktivisten veranstalten bundesweiten Protesttag

Berlin: In mehreren deutschen Städten haben Angehörige der Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" heute Straßen blockiert und den Verkehr gestört. Auch in Bayern klebten sie sich auf den Asphalt. Acht Aktivisten legten am Vormittag für etwa zwei Stunden den Verkehr in der Münchner Innenstadt lahm. An drei Orten blockierten Klimaschützer den Verkehr in Nürnberg. Die Polizei löste die Blockaden nach etwa 30 Minuten auf, wie ein Sprecher mitteilte. Gegen die Aktivisten wird nun wegen Nötigung ermittelt. Die sogenannte "Letzte Generation" will ihre Blockaden in den nächsten drei Wochen zurückfahren. Ein Sprecher von ihnen sagte, man wolle Kraft für die kommenden Proteste im August und September sammeln. Die Guppe wirft der Bundesregierung zu wenig Einsatz im Kampf gegen die Klimaerwärmung vor.

